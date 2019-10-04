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Нідерландський лоукост розмірковує над можливістю роботи в Україні

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 12:53

Нідерландська лоукост-авіакомпанія Transavia, яка входить до групи Air France KLM, розглядає можливість роботи в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів комерційний директор групи Air France KLM в країнах СНД Франк Ван Гоф на зустрічі з журналістами в Києві в п'ятницю.

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"Наш центральний офіс по нетворкінгу розглядає таку можливість. Але все зводиться до дуже ретельного прорахунку цього бізнес-плану", - сказав він.

За його словами, групі важливо запустити продукт, з якого вона зможе отримувати дохід.

Станом на сьогодні Air France KLM здійснює рейси з Києва в Амстердам на щоденній основі, а також надає ряд напрямків по Україні в код-шерінг з МАУ.

Раніше Air France оголосила про переведення рейсів Київ-Париж на сезонну основу, в результаті чого польоти за цим маршрутом не виконуватимуться в період з 27 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року.

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