Глави МЗС Євросоюзу зустрінуться з Пристайком в Люксембурзі

Глави МЗС ЄС зустрінуться з українським колегою Вадимом Пристайком на полях Ради Євросоюзу, яка 14 жовтня відбудеться в Люксембурзі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України при ЄС Микола Точицький.

"Україна — серед пріоритетів порядку денного ЄС. За сприяння Федеріки Могеріні 14 жовтня на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться обмін думками щодо українського питання за участю міністра Вадима Пристайка", - повідомив дипломат у своєму Twitter.

"Особлива подяка Естонії та іншим нашим друзям за послідовну підтримку!", - додав він.

Офіційний порядок денний зустрічі європейських міністрів 14 жовтня наразі не оприлюднений.

Нагадаємо, у Європейській комісії назвали узгодження так званої "формули Штайнмаєра" важливим кроком для подальшого виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі.