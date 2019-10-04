Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Джонсон попросить ЄС продовжити Brexit, якщо до 19 жовтня не буде угоди - судові документи

Посол України відповів Нідерландам щодо MH17: нам немає чого приховувати

"Росіянам це подобається": Джуліані схиляв Зеленського зробити заяву щодо Байдена

Глава посольства США назвав "божевільною" відмову Трампа від допомоги Україні






Глави МЗС Євросоюзу зустрінуться з Пристайком в Люксембурзі

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 14:35

Глави МЗС ЄС зустрінуться з українським колегою Вадимом Пристайком на полях Ради Євросоюзу, яка 14 жовтня відбудеться в Люксембурзі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України при ЄС Микола Точицький.

"Україна — серед пріоритетів порядку денного ЄС. За сприяння Федеріки Могеріні 14 жовтня на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться обмін думками щодо українського питання за участю міністра Вадима Пристайка", - повідомив дипломат у своєму Twitter.

Читайте також
Пристайко пояснив, що передбачає "формула Зеленського" для Донбасу

"Особлива подяка Естонії та іншим нашим друзям за послідовну підтримку!", - додав він.

Офіційний порядок денний зустрічі європейських міністрів 14 жовтня наразі не оприлюднений.

Нагадаємо, у Європейській комісії назвали узгодження так званої "формули Штайнмаєра" важливим кроком для подальшого виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС
powered by lun.ua