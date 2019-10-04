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Главы МИД Евросоюза встретятся с Пристайко в Люксембурге

Пятница, 4 октября 2019, 14:35

Главы МИД ЕС встретятся с украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях Совета Евросоюза, который 14 октября состоится в Люксембурге.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Украина - среди приоритетов повестки дня ЕС. При содействии Федерики Могерини 14 октября на полях Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием министра Вадима Пристайко", - сообщил дипломат в своем Twitter.

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"Особая благодарность Эстонии и другим нашим друзьям за последовательную поддержку!", - добавил он.

Официальная повестка дня встречи европейских министров 14 октября пока не обнародована.

Напомним, в Европейской комиссии назвали согласование так называемой "формулы Штайнмайера" важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе.

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