Главы МИД Евросоюза встретятся с Пристайко в Люксембурге

Главы МИД ЕС встретятся с украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях Совета Евросоюза, который 14 октября состоится в Люксембурге.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Украина - среди приоритетов повестки дня ЕС. При содействии Федерики Могерини 14 октября на полях Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием министра Вадима Пристайко", - сообщил дипломат в своем Twitter.

"Особая благодарность Эстонии и другим нашим друзьям за последовательную поддержку!", - добавил он.

Официальная повестка дня встречи европейских министров 14 октября пока не обнародована.

Напомним, в Европейской комиссии назвали согласование так называемой "формулы Штайнмайера" важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе.