США призначили спецпредставника для мирних переговорів між Сербією і Косово

Посол США в Німеччині Річард Гренелл візьме на себе обов'язки спеціального посланника із мирних переговорів між Сербією і Косово.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Білий дім оголосив, що Гренелл одночасно буде працювати послом Німеччини і "спеціальним представником президента з мирних переговорів в Сербії і Косово".

Президент Косово Хашим Тачі і міністр закордонних справ Бехджет Паколлі вже привітали призначення Гренелла. За словами Тачі, він з нетерпінням чекає можливості "працювати з ним над забезпеченням остаточного миру на Балканах, щоб Косово входило в сім'ю НАТО і ЄС".

Паколлі написав у Твіттері, що Гренелл "отримає нашу підтримку", і сказав, що його призначення "демонструє особисту зацікавленість США і Дональда Трампа в досягненні юридично зобов'язуючої угоди між двома країнами, яка призведе до взаємного визнання і світу в нашому регіоні".

Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, але в той час як більшість західних країн визнали її незалежною державою, Сербія і її союзники не визнали її, фактично виключивши її з переговорів про вступ до ООН, ЄС і НАТО.