США назначили спецпредставителя для мирных переговоров между Сербией и Косово

Посол США в Германии Ричард Гренелл возьмет на себя обязанности специального посланника по мирным переговорам между Сербией и Косово.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Белый дом объявил, что Гренелл одновременно будет работать послом Германии и "специальным представителем президента по мирным переговорам в Сербии и Косово".

Президент Косово Хашим Тачи и министр иностранных дел Бехджет Паколли уже поприветствовали назначение Гренелла. По словам Тачи, он с нетерпением ждет возможности "работать с ним над обеспечением окончательного мира на Балканах, чтобы Косово входило в семьи НАТО и ЕС".

Паколли написал в Твиттере, что Гренелл "получит нашу поддержку", и сказал, что его назначение "демонстрирует личную заинтересованность США и Дональда Трампа в достижении юридически обязывающего соглашения между двумя странами, которое приведет к взаимному признанию и миру в нашем регионе".

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но в то время как большинство западных стран признали ее независимым государством, Сербия и ее союзники не признали ее, фактически исключив ее из переговоров о вступлении в ООН, ЕС и НАТО.