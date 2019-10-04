Сербія скасує візи для громадян Вірменії і відкриє посольство в Єревані

Сербія до кінця року відкриє посольство в Єревані, а також скасує візи для громадян Вірменії "з метою подальшого зміцнення дружби між вірменським та сербським народом".

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич після зустрічі у Белграді зі своїм вірменським колегою Арменом Саркісяном, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на РТС.

Вучич сказав, що політичні відносини між двома країнами дуже хороші, заявивши, що "Вірменія розуміє нашу ситуацію щодо Косова, а Сербія прагне виваженої позиції та завжди підтримує мирне вирішення проблем, які існують у регіоні навколо Вірменії".

Він заявив, що Сербія продемонструє більшу відкритість у відносинах з Вірменією, відкривши посольство в Єревані до кінця року.

Вучич також зауважив, що сподівається на такі саме кроки - введення безвізового режиму для сербських громадян - з боку Єревану.