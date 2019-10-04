Сербия отменит визы для граждан Армении и откроет посольство в Ереване

Сербия до конца года откроет посольство в Ереване, а также отменит визы для граждан Армении "с целью дальнейшего укрепления дружбы между армянским и сербским народом".

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после встречи в Белграде со своим армянским коллегой Арменом Саркисяном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Вучич сказал, что политические отношения между двумя странами очень хорошие, заявив, что "Армения понимает нашу ситуацию по Косово, а Сербия стремится к взвешенной позиции и всегда поддерживает мирное решение проблем, существующих в регионе вокруг Армении".

Он заявил, что Сербия продемонстрирует большую открытость в отношениях с Арменией, открыв посольство в Ереване до конца года.

Вучич также отметил, что надеется на ответные шаги - введение безвизового режима для сербских граждан - со стороны Еревана.