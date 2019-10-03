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Напад в управлінні поліції Парижа: загинули 5 людей, включно з нападником

Четвер, 3 жовтня 2019, 15:43

Озброєний ножем чоловік убив чотирьох офіцерів біля центрального офісу поліції в Парижі, ще один правоохоронець поранений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.

Як стало відомо, напад скоїв один з агентів префектури, пише Le Figaro.

Зловмисника застрелив з автомата інший агент префектури. Він перебуває в шоковому стані.

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За попередньою версією, причиною нападу міг бути внутрішній конфлікт.

Прем’єр-міністр Едуар Філіп у супроводі міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера і державного секретаря Лорана Нуньєс перебувають на місці події, як і прокурор Парижа.

Район оточений правоохоронцями і поліцейськими фургонами. Співробітників префектури поліції евакуюють. З міркувань безпеки була також закрита станція Cité на лінії 4 метро Парижа.

Нагадаємо, напередодні поліцейські провели у Парижі найбільшу за останні 20 років протестну акцію – Марш гніву. Основною причиною невдоволення поліцейських є важкі умови праці, пенсійна реформа і збільшення кількості самогубств серед поліцейських.

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