Вбивство поліцейських у Парижі: нападник мав психологічні проблеми - ЗМІ

Дружина співробітника поліції, який вбив чотирьох колег в поліцейському управлінні в Парижі, говорить, що в ніч перед нападом у нього був "психологічний епізод", він незв'язно говорив і чув голоси.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС з посиланням на свої джерела.

45-річний Мікаель Харпон в четвер близько 13:00 за місцевим часом увійшов до будівлі і попрямував прямо до свого кабінету, де він почав нападати на колег з кухонним ножем.

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Він вдарив трьох осіб у двох кабінетах і двох жінок на сходах, після чого був застрелений офіцером у внутрішньому дворі будівлі. Троє чоловіків і одна жінка були вбиті. П'ята людина отримала важкі поранення в результаті нападу.

За словами міністра внутрішніх справ, Харпон був фахівцем з інформаційних технологій, і пропрацював в паризькій поліції 16 років. Чиновники сказали, що він працював в розвідувальному підрозділі поліції.

Міністр сказав, що не було ніяких ознак, що він міг вчинити злочин: "На перший погляд, він виглядав зразковим співробітником".

У Харпона також були порушення слуху та мовлення. Згідно з повідомленнями, 18 місяців тому він прийняв іслам і недавно перестав спілкуватися з колегами-жінками в офісі. Але представник уряду заявив, що немає ніяких ознак того, що він був радикалізований до нападу.

Поліція обшукала його будинок на півночі міста і не виявила жодних доказів радикалізації.

Його дружина, яка перебуває під вартою в поліції, повідомила, що у нього були розбіжності з керівництвом. Представники профспілки поліції також припустили, що Харпон, можливо, був залучений в суперечку на робочому місці.

Нагадаємо, напередодні поліцейські провели у Парижі найбільшу за останні 20 років протестну акцію – Марш гніву. Основною причиною невдоволення поліцейських є важкі умови праці, пенсійна реформа і збільшення кількості самогубств серед поліцейських.