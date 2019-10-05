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В Іспанії контрабандисти врятували в морі поліцейських, які їх переслідували

Субота, 5 жовтня 2019, 17:37

Троє іспанських поліцейських, які опинилися в морі, коли їх човен розбився під час погоні, були врятовані контрабандистами наркотиків, яких вони переслідували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

У п'ятницю поліцейський човен почав переслідувати катер "з чотирма людьми на борту, які підозрювалися в перевезенні наркотиків" в водах біля південного узбережжя Іспанії.

Під час погоні два судна зіткнулися, в результаті чого троє поліцейських впали в море, а їх човен "вийшов з-під контролю".

За допомогою мегафона поліцейський вертоліт, що завис над човном підозрюваних, закликав тих, хто перебував на борту катера, допомогти, і вони витягли з води трьох поліцейських.

Однак це не допомогло їм, коли поліція знайшла три тонни гашишу в воді неподалік. "Вони були заарештовані за незаконний обіг наркотиків", - йдеться в заяві поліції.

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