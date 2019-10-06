У Косові обирають парламент на тлі пошуку угоди із Сербією

Глибоко вкорінена корупція і мирна угода із Сербією, яка прокладе шлях до членства в ООН, є головними проблемами для 1,9 мільйона осіб, які голосують на дострокових парламентських виборах у Косові 6 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дострокові вибори, четверті з моменту проголошення незалежності у 2008 році, проводять після того, як прем'єр-міністр Рамуш Харадінай подав у відставку. Перед цим він дав свідчення у суді в Гаазі, який розслідує злочини проти етнічних сербів під час і після війни 1998-1999 років.

Згідно з опитуваннями громадської думки, незадоволення громадськості справою Харадиная посилило підтримку опозиційних партій.

Дві з цих партій - Демократична ліга Косова та націоналістична, ліва "Самовизначення", вважаються фаворитами голосування в неділю, разом з Демократичною партією Косова, найбільшою партією в нинішній коаліції.

Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, але в той час як більшість західних країн визнали її незалежною державою, Сербія і її союзники не визнали її, фактично виключивши її з переговорів про вступ до ООН, ЄС і НАТО.

Мирні переговори були припинені рік тому, коли уряд, який відходить, запровадив 100-відсоткові мита на товари, вироблені в Сербії. Більшість, але не всі партії, які лідирують в опитуваннях, заявили, що вони скасують мита, але введуть інші заходи відплати проти Сербії.

Торік президент Косово Хашим Тачі та президент Сербії Александар Вучич заявили, що вони можуть погодитися на обмін окремими територіями, але зіткнулися з сильною опозицією до цієї ідеї як у країні, так і за кордоном.