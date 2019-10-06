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Німецький міністр заявив про ризик нової, ще потужнішої хвилі біженців в ЄС

Неділя, 6 жовтня 2019, 13:43

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер заявив, що Європу може очікувати ще більша, ніж 2015-го року, хвиля біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зеегофер каже, що це пов'язано зі збільшенням кількості шукачів притулку у Греції. "Ми повинні більше допомагати нашим європейським партнерам з контролем зовнішніх кордонів Євросоюзу. Ми занадто довго залишали їх наодинці", - зазначив очільник німецького МВС.

Він пообіцяв, що разом з новою очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн зробить все можливе, щоб міграційна криза не повторилася. За словами міністра, він уже отримав з цього питання "повну підтримку федеральної канцлерки Ангели Меркель".

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Раніше Афіни вимагали від ЄС реформи угоди з питань біженців з Туреччиною. У Греції вважають, що мігранти, які потрапляють на материкову частину країни, і які не мають права на притулок, повинні повертатися до Туреччини.

Поки що це правило, закріплене в угоді ЄС і Туреччини, діє тільки для островів. Упродовж останніх місяців навантаження на табори біженців в Греції знову різко зросло. Греція має намір депортувати 10 000 мігрантів до кінця наступного року, заявив уряд у понеділок

4 жовтня Туреччина закликала Євросоюз допомогти в переселенні двох мільйонів сирійських біженців в так звану "зону безпеки" на півночі Сирії.

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