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Австрия: мужчина убил 5 человек в альпийском городе-курорте

Воскресенье, 6 октября 2019, 14:25

Австрийская полиция заявляет, что 25-летний мужчина находится под стражей после того, как убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня в альпийском курортном городе Кицбюэль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

25-летний мужчина пришел в полицию в городе к востоку от Инсбрука и признался в пяти убийствах в начале воскресенья, 6 октября.

Полиция говорит, что подозреваемый пошел к семейному дому своей бывшей девушки в 4 утра воскресенья, но ушел, когда ее отец открыл дверь. Говорят, он взял пистолет брата в собственном доме и вернулся.

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Полицейские утверждают, что злоумышленник застрелил отца, когда тот открыл дверь, а затем застрелил брата своей бывшей девушки в его спальне.

После убийства ее матери, как говорит полиция, он залез через балкон в комнату своей бывшей девушки и убил 19-летнюю и ее нового 24-летнего парня.

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