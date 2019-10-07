В Ірландії дві людини загинули в результаті падіння літака
Понеділок, 7 жовтня 2019, 10:43
Двоє чоловіків загинули в результаті аварії легкомоторного літака в графстві Вексфорд на південному сході Ірландії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTE.
Інцидент стався в неділю близько 6 вечора. Початкові повідомлення вказують на те, що літак вибухнув або при ударі об землю, або незадовго до цього.
Уламки літака впали на поле в сільській частині Вексфорду, недалеко від берегової лінії і набережної Кілмор.
За попередніми даними, легкий літак злетів з аеродрому в районі Тегмон в Вексфорді, всього в декількох хвилинах від місця аварії.
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