В Ірландії дві людини загинули в результаті падіння літака

Двоє чоловіків загинули в результаті аварії легкомоторного літака в графстві Вексфорд на південному сході Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTE.

Інцидент стався в неділю близько 6 вечора. Початкові повідомлення вказують на те, що літак вибухнув або при ударі об землю, або незадовго до цього.

Уламки літака впали на поле в сільській частині Вексфорду, недалеко від берегової лінії і набережної Кілмор.

За попередніми даними, легкий літак злетів з аеродрому в районі Тегмон в Вексфорді, всього в декількох хвилинах від місця аварії.