В Ирландии два человека погибли в результате падения самолета
Понедельник, 7 октября 2019, 10:43
Двое мужчин погибли в результате крушения легкомоторного самолета в графстве Уэксфорд на юго-востоке Ирландии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTE.
Инцидент произошел в воскресенье около 6 вечера. Первоначальные сообщения указывают на то, что самолет взорвался либо при ударе о землю, либо незадолго до этого.
Обломки самолета упали на поле в сельской части Вексфорда, недалеко от береговой линии и набережной Килмор.
Предполагается, что легкий самолет взлетел с аэродрома в районе Тэгмон в Уэксфорде, всего в нескольких минутах от места крушения.
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