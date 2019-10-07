В Ирландии два человека погибли в результате падения самолета

Двое мужчин погибли в результате крушения легкомоторного самолета в графстве Уэксфорд на юго-востоке Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTE.

Инцидент произошел в воскресенье около 6 вечера. Первоначальные сообщения указывают на то, что самолет взорвался либо при ударе о землю, либо незадолго до этого.

Обломки самолета упали на поле в сельской части Вексфорда, недалеко от береговой линии и набережной Килмор.

Предполагается, что легкий самолет взлетел с аэродрома в районе Тэгмон в Уэксфорде, всего в нескольких минутах от места крушения.