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Президент Австрії доручив Курцу сформувати уряд

Понеділок, 7 жовтня 2019, 12:41

Президент Австрії Александр ван дер Беллен дав мандат на формування уряду главі Австрійської народної партії (ÖVP ) Себастіану Курцу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Перед цим глава держави і колишній канцлер провели годинні переговори. Ван дер Беллен сказав згодом, що у нього склалося враження після переговорів з лідерами партії в останні дні, що Народна партія зможе сформувати уряд.

Себастіан Курц тепер проведе попередні переговори з головами інших партій у порядку їх результатів на виборах 29 вересня.

У Народної партії є три варіанти двопартійних коаліцій. Як з SPÖ, так і з FPÖ і зеленими, ÖVP матиме тверду більшість в національному парламенті. Партія NEOS може виступати в якості додаткового партнера в кращому випадку.

Дострокові вибори до Національної ради Австрії пройшли 29 вересня. Народна партія перемогла з 37,5% голосів.

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