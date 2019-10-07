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Президент Австрии поручил Курцу сформировать правительство

Понедельник, 7 октября 2019, 12:41

Президент Австрии Александр ван дер Беллен дал мандат на формирование правительства главе Австрийской народной партии (ÖVP ) Себастиану Курцу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

Перед этим глава государства и бывший канцлер провели часовые переговоры. Ван дер Беллен сказал впоследствии, что у него сложилось впечатление после переговоров с лидерами партии в последние дни, что Народная партия сможет сформировать правительство.

Себастиан Курц теперь проведет предварительные переговоры с главами других партий в порядке их результатов на выборах 29 сентября.

У Народной партии есть три варианта двухпартийных коалиций. Как с SPÖ, так и с FPÖ и зелеными, ÖVP будет иметь твердое большинство в национальном парламенте. Партия NEOS может выступать в качестве дополнительного партнера в лучшем случае.

Досрочные выборы в национальный совет Австрии прошли 29 сентября. Народная партия победила с 37,5% голосов.

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