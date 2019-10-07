Човен з мігрантами перекинувся біля острова Лампедуза, щонайменше 9 загиблих

Щонайменше, дев'ять людей загинули і ще декілька зникли безвісти після того, як судно з мігрантами затонуло біля італійського острова Лампедуза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Італійська берегова охорона підтвердила, що човен перекинувся незабаром після півночі, і на даний момент врятовано 22 осіб. На момент аварії на судні перебувало близько 50 осіб.

У Середземному морі була погана погода і судно перевернулося після того, як багато його пасажирів опинилися на одному борту.

Судно затонуло в 11 кілометрах від острова Лампедуза, незабаром на місце прибули рятувальні судна італійської берегової охорони.

За словами представника Міжнародної організації з міграції Флавіо ді Джакомо, човен почав свій шлях в Тунісі і його пасажирами були переважно "тунісці і мігранти із Західної Африки".