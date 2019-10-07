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Лодка с мигрантами перевернулась у острова Лампедуза, по меньшей мере 9 погибших

Понедельник, 7 октября 2019, 13:16

По меньшей мере, девять человек погибли и еще несколько пропали без вести после того, как судно с мигрантами затонуло у итальянского острова Лампедуза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Итальянская береговая охрана подтвердила, что лодка перевернулась вскоре после полуночи, и на данный момент спасено 22 выживших. На момент аварии на судне находилось около 50 человек.

В Средиземном море была плохая погода, и судно перевернулось после того, как многие его пассажиры оказались на одном борту.

Судно затонуло в 11 километрах от острова Лампедуза, вскоре на место прибыли спасательные суда итальянской береговой охраны.

По словам представителя Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо, лодка начала свой путь в Тунисе и ее пассажирами были преимущественно "тунисцы и мигранты из Западной Африки".

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Италия мигранты
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