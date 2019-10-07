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Массовые акции в Лондоне: полиция задержала 135 человек

Понедельник, 7 октября 2019, 14:32

Полиция Лондона задержала уже 135 участника климатических акций в начале запланированного двухнедельного мирного гражданского неповиновения в столице, которое будет призывать к срочным мерам правительства с целью сдерживания выбросов углерода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протесты в Лондоне, в которых, как рассчитывают организаторы, примут участие 10 000 человек являются частью того, что активисты "Восстания против вымирания" называют "международным бунтом": аналогичные акции проходят в Австралии, Нидерландах и других местах.

Активисты утром в понедельник перекрыли мост и несколько дорог в правительственном квартале Вестминстер.

Небольшая группа активистов приковала себя к муляже ядерной ракеты под Министерством обороны, призывая правительство перенаправить средства, потраченные на британские ядерные подводные лодки на климатическую политику.

"Климат, а не трезубец", - написано на баннере, развернутом рядом с фейковой ракетой.

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В другом месте пара активистов припарковала машину посреди большой дороги и привязалась к ней. Более десятка полицейских окружили транспортное средство, когда двое из них пытались освободить активистов.

Отдельно большие группы активистов перекрыли мост Ламбет и Улицу парламента, обе локации недалеко от палат парламента.

В субботу офицеры взломали дверь, чтобы войти в здание на юге Лондона, где активисты держали оборудования для двухнедельной акции протеста.

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Во время рейда полиция задержала 10 человек по подозрению в заговоре с целью нарушения общественного порядка. В понедельник количество задержанных возросло до 135 человек.

Столичная полиция заявила, что будет мобилизовать тысячи офицеров для обеспечения запланированных акций протеста.

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