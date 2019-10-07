Массовые акции в Лондоне: полиция задержала 135 человек
Полиция Лондона задержала уже 135 участника климатических акций в начале запланированного двухнедельного мирного гражданского неповиновения в столице, которое будет призывать к срочным мерам правительства с целью сдерживания выбросов углерода.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Протесты в Лондоне, в которых, как рассчитывают организаторы, примут участие 10 000 человек являются частью того, что активисты "Восстания против вымирания" называют "международным бунтом": аналогичные акции проходят в Австралии, Нидерландах и других местах.
Активисты утром в понедельник перекрыли мост и несколько дорог в правительственном квартале Вестминстер.
Небольшая группа активистов приковала себя к муляже ядерной ракеты под Министерством обороны, призывая правительство перенаправить средства, потраченные на британские ядерные подводные лодки на климатическую политику.
"Климат, а не трезубец", - написано на баннере, развернутом рядом с фейковой ракетой.
В другом месте пара активистов припарковала машину посреди большой дороги и привязалась к ней. Более десятка полицейских окружили транспортное средство, когда двое из них пытались освободить активистов.
Отдельно большие группы активистов перекрыли мост Ламбет и Улицу парламента, обе локации недалеко от палат парламента.
В субботу офицеры взломали дверь, чтобы войти в здание на юге Лондона, где активисты держали оборудования для двухнедельной акции протеста.
Во время рейда полиция задержала 10 человек по подозрению в заговоре с целью нарушения общественного порядка. В понедельник количество задержанных возросло до 135 человек.
Столичная полиция заявила, что будет мобилизовать тысячи офицеров для обеспечения запланированных акций протеста.