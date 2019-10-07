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Зеленський попросив Макрона продовжити пошуки моряків Bourbon

Понеділок, 7 жовтня 2019, 19:19

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію стосовно шести зниклих громадян України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode, яке затонуло в Атлантичному океані наприкінці вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Зеленського.

Президент України надіслав листа Макрону, у якому висловив подяку за зусилля рятувальних служб Франції з метою порятунку моряків та пошуку тіл загиблих.

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"Але залишається невідомою доля шести українців. Звертаюся до Вас, пане Президенте, також і від імені родин громадян України, що стали жертвами цієї трагедії, з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію і у разі необхідності вжити додаткових заходів", – сказано у зверненні Зеленського.

Президент України підкреслив, що "життя кожного українця є для нього найдорожчою цінністю".

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Франція Макрон Зеленський
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