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Зеленский попросил Макрона продолжить поиски моряков Bourbon

Понедельник, 7 октября 2019, 19:19

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продлить спасательно-поисковую операцию в отношении шести пропавших граждан Украины - членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане в конце сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Президент Украины направил письмо Макрону, в котором выразил благодарность за усилия спасательных служб Франции по спасению моряков и поиску тел погибших.

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"Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к Вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры", - говорится в обращении Зеленского.

Президент Украины подчеркнул, что "жизнь каждого украинца является для него самой дорогой ценностью".

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Франция Макрон Зеленский
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