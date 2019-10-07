Голову Пентагона зобов’язали надати документи стосовно співпраці з Україною
Демократи в Палаті представників США в понеділок видали повістки голові Пентагону Марку Есперу та в.о. директора бюджетного офісу Білого дому Расселу Воуту в рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.
Парламентарі вимагають до 15 жовтня надати документи, пов'язані з рішенням президента США Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.
Демократи кажуть, що документи необхідні для вивчення послідовності подій та причин, що стоять за рішенням Білого дому.
Еспер і Воут є одними з безлічі посадових осіб адміністрації Трампа, яким видали повістки в рамках розслідування імпічменту.
Як відомо, президент Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із президентом України Володимиром Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої вигоди.