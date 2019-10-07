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Главу Пентагона обязали предоставить документы о сотрудничестве с Украиной

Понедельник, 7 октября 2019, 20:00

Демократы в Палате представителей США в понедельник выдали повестки главе Пентагона Марку Эсперу и и.о. директора бюджетного офиса Белого дома Расселу Воуту в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Парламентарии требуют до 15 октября предоставить документы, связанные с решением президента США Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

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Демократы говорят, что документы необходимы для изучения последовательности событий и причин, стоящих за решением Белого дома.

Эспер и Воут являются одними из множества должностных лиц администрации Трампа, которым выдали повестки в рамках расследования импичмента.

Как известно, президент Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.

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Импичмент Трампа США
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