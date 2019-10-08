Трамп заявив, що США не залишать курдів і попередив Туреччину про "руйнівні наслідки"

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд не припинить підтримувати сирійських курдів, попри виведення військ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Ми можемо бути в процесі виходу з Сирії, але ми ні в якому разі не покинемо курдів, які є особливими людьми і чудовими бійцями. Наші відносини з Туреччиною, партнером по НАТО і торгівлі, також були дуже хорошими", - написав Трамп.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Він знову попередив Туреччину про "руйнівні наслідки", якщо її військова операція буде спрямована проти курдів.

"Туреччина вже має велике курдське населення і прекрасно розуміє, що, хоча у нас залишилося всього 50 солдатів в цьому районі Сирії, і вони будуть виведені, будь-які примусові або непотрібні бойові дії з боку Туреччини матимуть руйнівні наслідки для їх економіки і їх дуже крихкої валюти. Ми допомагаємо курдам матеріально/зброєю!", - додав Трамп.

Білий дім 7 жовтня оголосив, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Однак, у заяві не було жодної згадки про курдські загони YPG, які дотепер отримували сильну підтримку з боку США і допомагали американцям у боротьбі з "Ісламською державою".

Туреччина планує почати цього тижня повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється курдами, яких Анкара вважає терористами.