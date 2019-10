Трамп заявив, що США не залишать курдів і попередив Туреччину про "руйнівні наслідки"

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд не припинить підтримувати сирійських курдів, попри виведення військ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Ми можемо бути в процесі виходу з Сирії, але ми ні в якому разі не покинемо курдів, які є особливими людьми і чудовими бійцями. Наші відносини з Туреччиною, партнером по НАТО і торгівлі, також були дуже хорошими", - написав Трамп.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....