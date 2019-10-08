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Трамп заявив, що США не залишать курдів і попередив Туреччину про "руйнівні наслідки"

Вівторок, 8 жовтня 2019, 16:52

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд не припинить підтримувати сирійських курдів, попри виведення військ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Ми можемо бути в процесі виходу з Сирії, але ми ні в якому разі не покинемо курдів, які є особливими людьми і чудовими бійцями. Наші відносини з Туреччиною, партнером по НАТО і торгівлі, також були дуже хорошими", - написав Трамп.

Він знову попередив Туреччину про "руйнівні наслідки", якщо її військова операція буде спрямована проти курдів.

"Туреччина вже має велике курдське населення і прекрасно розуміє, що, хоча у нас залишилося всього 50 солдатів в цьому районі Сирії, і вони будуть виведені, будь-які примусові або непотрібні бойові дії з боку Туреччини матимуть руйнівні наслідки для їх економіки і їх дуже крихкої валюти. Ми допомагаємо курдам матеріально/зброєю!", - додав Трамп.

Білий дім 7 жовтня оголосив, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Однак, у заяві не було жодної згадки про курдські загони YPG, які дотепер отримували сильну підтримку з боку США і допомагали американцям у боротьбі з "Ісламською державою".

Туреччина планує почати цього тижня повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється курдами, яких Анкара вважає терористами.

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