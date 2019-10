Трамп заявил, что США не оставят курдов, и предупредил Турцию о "разрушительных последствиях"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не прекратит поддерживать сирийских курдов, несмотря на вывод войск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Мы можем быть в процессе выхода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинем курдов, которые являются особыми людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, партнером по НАТО и торговле, также были очень хорошими", - написал Трамп.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....