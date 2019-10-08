Трамп заявил, что США не оставят курдов, и предупредил Турцию о "разрушительных последствиях"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не прекратит поддерживать сирийских курдов, несмотря на вывод войск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Мы можем быть в процессе выхода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинем курдов, которые являются особыми людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, партнером по НАТО и торговле, также были очень хорошими", - написал Трамп.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Он снова предупредил Турцию о "разрушительных последствиях", если ее военная операция будет направлена ​​против курдов.

"Турция уже имеет большое курдское население и прекрасно понимает, что, хотя у нас осталось всего 50 солдат в этом районе Сирии, и они будут выведены, любые принудительные или ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь разрушительные последствия для их экономики и их очень неустойчивой валюты. Мы помогаем курдам материально, оружием!" - добавил Трамп.

Белый дом 7 октября объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции у турецкой границы.

Однако в заявлении не было никакого упоминания о курдских отрядах YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".

Турция планирует начать на этой неделе воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдами, которых Анкара считает террористами.