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Трамп заявил, что США не оставят курдов, и предупредил Турцию о "разрушительных последствиях"

Вторник, 8 октября 2019, 16:52

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не прекратит поддерживать сирийских курдов, несмотря на вывод войск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Мы можем быть в процессе выхода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинем курдов, которые являются особыми людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, партнером по НАТО и торговле, также были очень хорошими", - написал Трамп.

Он снова предупредил Турцию о "разрушительных последствиях", если ее военная операция будет направлена ​​против курдов.

"Турция уже имеет большое курдское население и прекрасно понимает, что, хотя у нас осталось всего 50 солдат в этом районе Сирии, и они будут выведены, любые принудительные или ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь разрушительные последствия для их экономики и их очень неустойчивой валюты. Мы помогаем курдам материально, оружием!" - добавил Трамп.

Белый дом 7 октября объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции у турецкой границы.

Однако в заявлении не было никакого упоминания о курдских отрядах YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".

Турция планирует начать на этой неделе воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдами, которых Анкара считает террористами.

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Трамп Сирия
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