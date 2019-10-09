Білий дім відмовився від співпраці у справі про імпічмент Трампа

Білий дім заявив, що він не буде виконувати вимоги демократів про документи і свідчення в розслідуванні в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

"Ви розробили і здійснили своє розслідування таким чином, що воно порушує фундаментальну справедливість і конституційно встановлений належний процес",- написав адвокат Білого дому Пет Чиполлоне в листі на восьми сторінках спікеру Ненсі Пелосі і головам комітетів, які ведуть розслідування.

Чиполлоне стверджує, що розслідування "недійсне", тому що не було офіційного голосування щодо початку розслідування в рамках процедури імпічменту. За його словами, розслідування є явною спробою вплинути на вибори 2020 року і не має жодних законних підстав.

Також у вівторок послу США в Європейському Союзі Гордону Сондленду, який повинен був бути опитаний комітетами Палати представників у рамках розслідування, було наказано не з'являтися там. Сондленд був згаданий в скарзі інформатора і є ключовим свідком у праві тиску Трампа на Україну.

Як повідомлялося, голова правового комітету Сенату запросив особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані свідчити про корупцію в Україні.