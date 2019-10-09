Уряд Німеччини схвалив заходи щодо захисту клімату

Уряд Німеччини в середу схвалив заходи щодо захисту клімату, спрямовані на різке скорочення викидів парникових газів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Нарешті є обов'язкові правила для захисту клімату, і це добре. Я боролася за це протягом тривалого часу, і я рада, що сьогодні ми це схвалили", - повідомила міністр навколишнього середовища Свенья Шульце.

Схвалення є полегшенням для канцлерки Ангели Меркель, чия право-ліва коаліція зазнала втрат на регіональних виборах і була роздерта суперечками про пенсійну та податкову реформи.

Меркель, яка зіткнулася із критикою заходів із захисту клімату, пообіцяла на цьому тижні, що кліматичний пакет буде містити механізм контролю за дотриманням лімітів викидів, встановлених для окремих секторів.

Цей механізм дозволить міністерствам стежити за тим, які сектори досягають цілей у сфері викидів і коригувати цільові показники з урахуванням досягнутого прогресу. Деякі механізми ще можуть бути змінені або посилені у верхній палаті парламенту.

Загальна мета цих заходів, оцінюваних в 54 млрд євро, полягає в скороченні викидів парникових газів в Німеччині до 55% від рівня 1990 року до 2030 року.