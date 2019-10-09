Правительство Германии одобрило меры по защите климата

Правительство Германии в среду одобрило меры по защите климата, направленные на резкое сокращение выбросов парниковых газов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наконец-то есть обязательные правила для защиты климата, и это хорошо. Я боролась за это в течение длительного времени, и я рада, что сегодня мы это приняли", - сообщила министр окружающей среды Свенья Шульце.

Одобрение является облегчением для канцлера Ангелы Меркель, чья право-левая коалиция понесла потери на региональных выборах и была разобщена из-за споров о пенсионной и налоговой реформах.

Меркель, которая столкнулась с критикой мер по защите климата, пообещала на этой неделе, что климатический пакет будет содержать механизм контроля за соблюдением лимитов выбросов, установленных для отдельных секторов.

Этот механизм позволит министерствам следить за тем, какие сектора достигают целей в области выбросов и корректировать целевые показатели с учетом достигнутого прогресса. Некоторые механизмы еще могут быть изменены или усилены в верхней палате парламента.

Общая цель этих мероприятий, оцениваемых в 54 млрд евро, заключается в сокращении выбросов парниковых газов в Германии до 55% от уровня 1990 года до 2030 года.