Зеленський обговорив справу MH17 з головою МЗС Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу голови держави.

"Глава держави подякував Нідерландам за незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, неухильне дотримання режиму санкцій Європейського Союзу щодо РФ, невизнання незаконної анексії українського Криму Росією", - йдеться у повідомленні.

Зеленський поінформував Блока про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

"Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", - розповіли у Зеленського.

Також ішлося про взаємодію сторін у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ", - додали в пресслужбі Зеленського.

Нагадаємо, парламент Нідерландів проголосував за розслідування "ролі України" в катастрофі MH17. Зокрема, депутати підтримали пропозицію додаткового розслідування причин, через які Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій 2014 року.

За словами голови МЗС Стефана Блока, таке розслідування - непросте завдання, тому що потребує співпраці Росії. "Йдеться також про їхній повітряний простір", - сказав він.

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.

Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) раніше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").