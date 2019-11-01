Іспанію обурив "м'який" вирок для п’яти ґвалтівників 14-річної дівчинки

Іспанці висловлюють обурення після вироку суду, який зняв з п’ятьох чоловіків звинувачення у зґвалтуванні на тій підставі, що їхня 14-річна жертва була непритомною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Суд Барселони постановив у четвер, що чоловіки винні в сексуальному злочині меншої тяжкості, і засудив їх до 10-12 років та штрафу у розмірі 12 тис. євро.

Судді дійшли висновку, що дії чоловіків не можуть розглядатися як сексуальне насильство, оскільки дівчина була без свідомості після вживання алкоголю та наркотиків, і тому їм не потрібно було застосовувати силу або залякування, що є вимогою для засудження за зґвалтування в Іспанії.

Заступник прем'єр-міністра Іспанії Кармен Кальво заявила, що хоча уряд не коментує судові рішення, він у пріоритетному порядку запропонував зміни до законодавства, що передбачають чітку згоду, необхідну для того, щоб сексуальні стосунки мали законний характер.

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Напад стався в місті Манреса, недалеко від Барселони, в 2016 році, коли дівчина і чоловіки зайшли на покинуту фабрику, щоб випити.

Мер Барселони Ада Колау та інші ліві політики і феміністські групи засудили рішення суду, а також зажадали, щоб закон був посилений на користь жертви.

"Ще один безглуздий вердикт патріархальної юстиції, яка не хоче розуміти, що тільки "Так" означає "Так". Без свідомості була зґвалтована 14-річна дівчинка. Я не суддя, і не знаю, скільки років в'язниці вони заслуговують, але я знаю, що це не насильство, це зґвалтування!" – заявила Колау.