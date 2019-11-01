Испанию возмутил "мягкий" приговор для пяти насильников 14-летней девочки

Испанцы выражают возмущение после приговора суда, который снял с пяти мужчин обвинения в изнасиловании на том основании, что их 14-летняя жертва была без сознания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Суд Барселоны постановил в четверг, что мужчины виновны в сексуальном преступлении меньшей тяжести, и приговорил их к 10-12 годам и штрафу в размере 12 тыс. евро.

Судьи пришли к выводу, что действия мужчины не могут рассматриваться как сексуальное насилие, поскольку девушка была без сознания после употребления алкоголя и наркотиков, и поэтому им не нужно было применять силу или запугивания, что является условием для осуждения за изнасилование в Испании.

Заместитель премьер-министра Испании Кармен Кальво заявила, что, хотя правительство не комментирует судебные решения, оно в приоритетном порядке предложило изменения в законодательство, предусматривающие четкое согласие, необходимое для того, чтобы сексуальные отношения носили законный характер.

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Нападение произошло в городе Манреса, недалеко от Барселоны, в 2016 году, когда девушка и мужчины зашли на заброшенную фабрику, чтобы выпить.

Мэр Барселоны Ада Колау и другие левые политики и феминистские группы осудили решение суда, а также потребовали, чтобы закон был усилен в пользу жертвы.

"Еще один бессмысленный вердикт патриархальной юстиции, которая не хочет понимать, что только "да" означает "да". Находясь без сознания, была изнасилована 14-летняя девочка. Я не судья и не знаю, сколько лет тюрьмы они заслуживают, но я знаю, что это изнасилование!" - заявила Колау.