Глава МВС Італії заперечила своєму попереднику Сальвіні: навали мігрантів немає

Новий міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе заявила, що не було жодної мігрантської навали, опонуючи заявам її попередника Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Ламоргезе повідомила, що в цьому році до Італії прибули 9 600 мігрантів і прохачів притулку, в порівнянні з 22 000 в 2018 році.

Раніше Маттео Сальвіні заявляв про "потроєння" висадки мігрантів в Італії та закликав припинити "вторгнення".

"У мене немає такої інформації. Ми не стикаємося з яким-небудь вторгненням", - сказала Ламоргезе, який перебуває на посаді з вересня після формування нового коаліційного уряду між Рухом п'яти зірок (M5S) і лівоцентристською Демократичною партією (PD).

За її словами, єдине збільшення кількості новоприбулих відбулося у вересні 2019 року.

Ламоргезе також заперечила коментарі Сальвіні про те, що Рим дозволить повернення до Італії мігрантів з Німеччини на чартерних рейсах.

Відповідно до Дублінського регламенту ЄС, мігранти повинні бути відправлені назад в країну, в яку вони вперше прибули, якщо їхнє прохання про надання притулку буде відхилене. Попередній уряд Італії, до якого входив Сальвіні, погодився, що більше 2300 мігрантів будуть репатрійовані в Італію.