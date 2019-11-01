Глава МВД Италии возразила своему предшественнику Сальвини: нашествия мигрантов нет

Новый министр внутренних дел Италии Лучана Ламоргезе заявила, что не было никакого мигрантского нашествия, оппонируя заявлениям ее предшественника Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ламоргезе сообщила, что в этом году в Италию прибыли 9 600 мигрантов и просителей убежища, по сравнению с 22 000 в 2018 году.

Ранее Маттео Сальвини заявлял о "утроение" высадки мигрантов в Италии и призвал прекратить "вторжение".

"У меня нет такой информации. Мы не сталкиваемся с каким-либо вторжением", - сказала Ламоргезе, который находится в должности с сентября после формирования нового коалиционного правительства между Движением пяти звезд (M5S) и левоцентристской Демократической партии (PD).

По ее словам, единственное увеличение количества новоприбывших произошло в сентябре 2019 года.

Ламоргезе также возразила комментарии Сальвини о том, что Рим позволит возвращении в Италию мигрантов из Германии на чартерных рейсах.

Согласно Дублинского регламента ЕС, мигранты должны быть отправлены обратно в страну, в которую они впервые прибыли, если их просьба о предоставлении убежища будет отклонено. Предыдущее правительство Италии, в которое входил Сальвини, согласился, что более 2300 мигрантов будут репатриированы в Италию.