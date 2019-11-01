На кордоні Хорватії і Словенії в річці потонули двоє мігрантів

Поліція Словенії повідомила, що двоє чоловіків, скоріше за все, мігрантів, які намагалися дістатися до Західної Європи, потонули в річці Кольпа на кордоні з Хорватією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція в південному місті Ново-Место заявила в п'ятницю, що попросила допомоги за межами Словенії в ідентифікації жертв. Правоохоронці повідомили, що буде проведений розтин тіл, виловлених у четвер з річки.

Поліція також розповіла про затримання 20 мігрантів у цьому районі за останню добу. Мігранти ідентифікували себе як вихідці з Пакистану, Афганістану, Ірану, Іраку та Сирії.

Тисячі мігрантів, які рятуються від війни або злиднів у своїх рідних країнах, здійснюють ризиковані подорожі до Європи в пошуках кращого майбутнього в багатих країнах континенту.