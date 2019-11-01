На границе Хорватии и Словении в реке утонули двое мигрантов

Полиция Словении сообщила, что двое мужчин, скорее всего, мигрантов, которые пытались добраться до Западной Европы, утонули в реке Кольпа на границе с Хорватией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция в южном городе Ново-Место заявила в пятницу, что попросила помощи за пределами Словении в идентификации жертв. Правоохранители сообщили, что будет проведено вскрытие тел, выловленных в четверг с реки.

Полиция также рассказала о задержании 20 мигрантов в этом районе за последние сутки. Мигранты идентифицировали себя как выходцы из Пакистана, Афганистана, Ирана, Ирака и Сирии.

Тысячи мигрантов, которые спасаются от войны или нищеты в своих родных странах, совершают рискованные путешествия в Европу в поисках лучшего будущего в богатых странах континента.