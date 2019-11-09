У Польщі затримали одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (позивний "Тополя").

Про це заявив представник офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини Андрій Мамалига, повідомляє "Європейська правда".

"Дві години тому польські прикордонники на польському прикордонному пункті "Дорогуск" затримали мого колегу, політв’язня, учасника війни на сході України Ігоря Мазура. До нього не допускають українського консула та не надають адвоката. У понеділок попередньо в місті Холм буде вирішуватися питання про взяття Ігоря під варту з метою екстрадиції в Росію", – написав Мамалига у своєму Facebook.

Представники "Руху опору капітуляції", одним із засновників якого є Мазур, заявили, що звернулися до Міністерства закордонних справ України з вимогою втрутитися в ситуацію і посприяти його негайному звільненню.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Мазура, який також є співробітником Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, затримали на прикордонному пункті Дорогуск за запитом РФ.