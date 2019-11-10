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В австрійських Альпах загинули перші у цьому сезоні лижники

Неділя, 10 листопада 2019, 13:41

Австрійська влада на півдні країни повідомила про перші смерті внаслідок сходження лавини в Альпах у цьому сезоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Першими жертвами лавини в суботу стали двоє лижників з Нідерландів, які каталися по маркованих трасах у долині Ецталь.

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Після смертельної лавини експерти попередили про ризики нових сходжень. Вони пояснюють це тим, що високо в горах вже чимало снігу, який почав іти ще у вересні.

На думку глави тірольської служби з попередження лавин, на початку лижного сезону прибувають люди, які часто "поняття не мають і не відчувають, що високо в горах вже глибока зима", а отже — існує лавинна небезпека.

У неділю заплановане подальше розслідування катастрофи — альпійська поліція та представники служби з попередження лавин хочуть точніше дослідити точку, де почалось сходження.

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