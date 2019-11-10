В австрийских Альпах погибли первые в этом сезоне лыжники

Австрийские власти на юге страны сообщила о первых смертях в результате схода лавины в Альпах в этом сезоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Первыми жертвами лавины в субботу стали двое лыжников из Нидерландов, которые катались по маркированных трассах в долине Эцталь.

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После смертельной лавины эксперты предупредили о рисках новых схождений. Они объясняют это тем, что высоко в горах уже немало снега, который начал идти еще в сентябре.

По мнению главы тирольской службы по предупреждению лавин, в начале лыжного сезона прибывают люди, которые часто "понятия не имеют и не чувствуют, что высоко в горах уже глубокая зима", а значит - существует лавинная опасность.

В воскресенье запланировано дальнейшее расследование катастрофы - альпийская полиция и представители службы по предупреждению лавин хотят точнее исследовать точку, где началось схождение.