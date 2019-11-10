Глава МЗС Німеччини застеріг Францію від підриву НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в неділю застеріг Францію від підриву Північноатлантичного альянсу.

Свою позицію глава дипломатії Німеччини висловив у колонці для видання Der Spiegel під назвою "Ми хочемо і потребуємо НАТО", повідомляє "Європейська правда".

Маас зазначив, що події останнього часу, такі як виведення США своїх військ із Сирії без участі найближчих партнерів, вторгнення Туреччини у Сирію без попередження Європи і США і заява президента Франції про "смерть мозку" НАТО, піднімають питання надійності партнерів.

"В останні роки неодноразово говорилося: Німеччина повинна взяти на себе більше відповідальності за мир і безпеку у всьому світі. В цей історичний момент ми бачимо, що крім цього завдання є ще одне, ще більш нагальне: ми повинні взяти на себе відповідальність за збереження нашої власної безпеки в Європі і Німеччині взагалі", - зауважив міністр.

Він наголосив, що Німеччина, прагнучи досягнути сильної Європи, повинна об'єднатися з "французькими друзями" на цьому шляху.

"Для Німеччини це зрозуміло: було б помилкою, якби ми підірвали НАТО. Без Сполучених Штатів ні Німеччина, ні Європа не зможуть ефективно захистити себе", - заявив глава МЗС Німеччини.

"В майбутньому ми, європейці, повинні будемо взяти на себе набагато більше відповідальності за нашу безпеку. Ось чому разом з Францією ми докладаємо всіх зусиль, щоб побудувати Європу, яка набагато тісніше співпрацює в політиці безпеки", - додав він.

Маас також підкреслив, що не можна допустити розколу європейців у сфері безпеки.

Цього тижня активізувалась дискусія серед союзників у Альянсу після заяви президента Франції Макрона про смерть мозку НАТО. У інтерв’ю журналу The Economist Макрон поскаржився на відсутність координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їхніми союзниками по НАТО.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсі.