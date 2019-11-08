Помпео: НАТО або зміниться, або застаріє

Держсекретар США Майк Помпео заявив у п'ятницю, що НАТО має або зрости і змінитися, або ж ризикує стати застарілою та неефективною організацією.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це він сказав під час сесії питань і відповідей після виступу в Берліні.

"Через сімдесят років НАТО потребує розширення і змін. НАТО має протистояти сьогоднішнім реаліям і викликам сьогодення", - сказав Помпео.

"Якщо країни вважають, що вони можуть отримати вигоду для безпеки, не виділяючи НАТО необхідні ресурси, якщо вони не виконують своїх зобов'язань, існує ризик того, що НАТО може стати неефективною або застарілою (організацією)", - додав він.

Нагадаємо, минулої доби активізувалась дискусія серед союзників у Альянсу після заяви президента Франції Макрона про смерть мозку НАТО.

У інтерв’ю журналу The Economist Макрон поскаржився на відсутність координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їхніми союзниками по НАТО.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсу.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО і Європейський Союз - це дві сторони однієї медалі, а європейська єдність не може замінити трансатлантичну.