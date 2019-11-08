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Столтенберг відреагував на заяву про "смерть мозку" НАТО

П'ятниця, 8 листопада 2019, 08:25

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на критику французького президента Еммануеля Макрона, який заявив про "смерть мозку" Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Видання зазначає, що Столтенберг відреагував на слова Макрона у власний спосіб.

У своєму виступі у Берліні генсек навіть не згадав імені французького президента, однак чимало пасажів у його промові звучали як відповідь Макрону.

"НАТО і Європейський Союз - це дві сторони однієї медалі", - підкреслив він.

"Європейська єдність не може замінити трансатлантичну єдність" застеріг генсек.

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Він привітав зусилля європейців щодо зміцнення їх військового потенціалу.

"Але Європейський Союз не може захистити Європу" – заявив Столтенберг.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель не поділяє думку французького президента Еммануеля Макрона про те, що НАТО переживає "смерть мозку".

Нагадаємо, в інтерв’ю журналу The Economist Еммануель Макрон поскаржився на відсутність координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їх союзниками по НАТО. 

Крім того, він розкритикував неузгоджені агресивні дії Туреччини "в області, де наші інтереси поставлені на карту".

"Те, що ми зараз переживаємо, — це смерть мозку НАТО", - сказав Макрон.

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