Столтенберг відреагував на заяву про "смерть мозку" НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на критику французького президента Еммануеля Макрона, який заявив про "смерть мозку" Альянсу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Видання зазначає, що Столтенберг відреагував на слова Макрона у власний спосіб.
У своєму виступі у Берліні генсек навіть не згадав імені французького президента, однак чимало пасажів у його промові звучали як відповідь Макрону.
"НАТО і Європейський Союз - це дві сторони однієї медалі", - підкреслив він.
"Європейська єдність не може замінити трансатлантичну єдність" застеріг генсек.
Він привітав зусилля європейців щодо зміцнення їх військового потенціалу.
"Але Європейський Союз не може захистити Європу" – заявив Столтенберг.
Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель не поділяє думку французького президента Еммануеля Макрона про те, що НАТО переживає "смерть мозку".
Нагадаємо, в інтерв’ю журналу The Economist Еммануель Макрон поскаржився на відсутність координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їх союзниками по НАТО.
Крім того, він розкритикував неузгоджені агресивні дії Туреччини "в області, де наші інтереси поставлені на карту".
"Те, що ми зараз переживаємо, — це смерть мозку НАТО", - сказав Макрон.