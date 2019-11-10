Мазура віддали на поруки українського генконсула у Польщі

Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, одного з лідерів "УНА-УНСО", ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура передали на поруки Генерального консула України у Любліні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Суд про обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру не відбудеться. Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки генерального консула України в Любліні", - повідомила Денісова.

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За її словами, на час очікування та розгляду екстрадиційного запиту Мазур буде проживати в генеральному консульстві.

"Наголошую, всі, хто займається питаннями звільнення та повернення додому нашого громадянина, докладають максимум зусиль, аби він не став заручником політичної помсти РФ. Боротьба за долю нашого співвітчизника триває", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що суд Любліна у неділю повинен обрати запобіжний захід українцю.

Ігоря Мазура затримали напередодні в Польщі на КПП "Ягодин-Дорогуськ" на запит Росії через канали Інтерполу. РФ звинувачує Мазура в участі в боях на площі "Мінутка"у Грозному в Чечні.

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Віцеспікер польського Сейму Малгожата Госевська назвала затримання Ігоря Мазура на запит Росії виключно технічним виконанням Польщею міжнародних зобов'язань і пообіцяла його захист.

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що польські органи влади ухвалять рішення щодо Мазура відповідно до міжнародного права.

Ігор Мазур – заступник голови "УНА-УНСО", очолював осередок "Правого сектора" Київщини, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, є одним із засновників "Руху опору капітуляції".

Мазур також є головним спеціалістом Офісу Уповноваженої ВРУ з прав людини, помічником народного депутата та має державні нагороди, отримані за участь у захисті незалежності та суверенітету України.