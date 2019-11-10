Глава МЗС Польщі прокоментував затримання Мазура

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що польські органи влади ухвалять рішення щодо затриманого на польському кордоні заступника глави "УНА-УНСО", ветерана АТО Ігоря Мазура відповідно до міжнародного права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Перебуваючи в Берліні на церемонії 30-ї річниці падіння Берлінської стіни, Чапутович пояснив, що рішення про затримання "було ухвалене прикордонною службою, яка не знає, яку функцію виконує людина, яка перебуває у списку Інтерполу".

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"І Україна, і Росія є сторонами угоди Інтерполу, і обов'язок прикордонної служби — затримати таку особу", - сказав він.

Чапутович заявив, що польські консульські органи з’ясовують з українською стороною причини внесення Мазура в розшук.

"Іноді сторони угоди Інтерполу зловживають можливістю включення (осіб) до списку. Ці питання будуть проаналізовані та вивчені. Відповідні рішення відповідних польських органів влади будуть ухвалені відповідно до міжнародного права", - сказав він.

Ігоря Мазура затримали напередодні в Польщі на КПП "Ягодин-Дорогуськ" на запит Росії через канали Інтерполу. РФ звинувачує Мазура в участі в боях на площі "Мінутка"у Грозному в Чечні.

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У неділю Мазура допитують у відділі Окружної прокуратури Холма в Польщі. О 16:00 суд Любліна обиратиме запобіжний захід українцю.

Ігор Мазур – заступник голови "УНА-УНСО", очолював осередок "Правого сектора" Київщини, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, є одним із засновників "Руху опору капітуляції".

Мазур також є головним спеціалістом Офісу Уповноваженої ВРУ з прав людини, помічником народного депутата та має державні нагороди, отримані за участь у захисті незалежності та суверенітету України.