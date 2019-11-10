Мазура отдали на поруки украинского генконсула в Польше

Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Суд об избрании меры пресечения Игорь Мазур не состоится. Сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передано на поруки генерального консула Украины в Люблине", - сообщила Денисова.

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По ее словам, на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.

"Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - добавила она.

Ранее сообщалось, что суд Люблина в воскресенье должен избрать меру пресечения украинцу.

Игоря Мазура задержали накануне в Польше на КПП "Ягодин-Дорогуск" на запрос России через каналы Интерпола. РФ обвиняет Мазура в участии в боях на площади "Минутка" в Грозном в Чечне.

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска назвала задержание Игоря Мазура на запрос России исключительно техническим исполнением Польшей международных обязательств и пообещала его защиту.

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что польские органы власти примут решение о Мазуре в соответствии с международным правом.

Игорь Мазур - заместитель председателя "УНА-УНСО", возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевщины, принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, является одним из основателей "Движения сопротивления капитуляции".

Мазур также является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.