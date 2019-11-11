Туреччина заявила про початок депортації іноземних членів ІДІЛ до США та Європи

Туреччина заявляє, що почала депортувати іноземних бійців терористичної групи "Ісламської держави", які утримуються під вартою після їх захоплення в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Офіційний представник міністерства внутрішніх справ Туреччини Ісмаїл Чатакли сказав, що один громадянин США вже репатрійований, а 14 листопада повинні були бути вивезені сім громадян Німеччини.

За його словами, також ведеться підготовка до депортації двох ірландців, 11 французів і трьох данців.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що Анкара почне відправляти бойовиків ІДІЛ назад у свої країни з понеділка, навіть якщо їх позбавлять громадянства, заявивши, що Туреччина не є "готелем" для іноземних джихадистів.

Туреччина має намір репатріювати близько 2500 бойовиків, більшість з яких будуть відправлені до країн Європейського Союзу.

Анкара неодноразово критикувала європейські країни, зокрема, за відмову повернути своїх громадян, що перебувають в турецьких тюрмах, і за позбавлення їх громадянства.