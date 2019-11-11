Турция заявила о начале депортации иностранных членов ИГИЛ в США и Европу

Турция заявляет, что начала депортировать иностранных бойцов террористической группы "Исламского государства", содержащихся под стражей после их захвата в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы сказал, что один гражданин США уже репатриирован, а 14 ноября должны были быть вывезены семь граждан Германии.

По его словам, также ведется подготовка к депортации двух ирландцев, 11 французов и трех датчан.

На прошлой неделе министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара начнет отправлять боевиков ИГИЛ обратно в свои страны с понедельника, даже если их лишат гражданства, заявив, что Турция не является "отелем" для иностранных джихадистов.

Турция намерена репатриировать около 2500 боевиков, большинство из которых будут отправлены в страны Европейского Союза.

Анкара неоднократно критиковала европейские страны, в частности, за отказ вернуть своих граждан, находящихся в турецких тюрьмах, и за лишение их гражданства.