Співзасновник сирійської НУО, звинувачений РФ у шпигунстві, знайдений мертвим у Стамбулі

Співзасновник неурядової організації "Сирійська цивільна оборона" чи "Білі каски", колишній британський офіцер Джеймс ле Мезюр’є знайдений мертвим у Стамбулі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Джеймса ле Мезюр’є знайшли поблизу його будинку в центрі Стамбула в ранкові години понеділка. За словами дипломата, обставини його смерті незрозумілі.

"Білі каски" офіційно відомі як Сирійська цивільна оборона доклалися до порятунку тисяч людей з утримуваних повстанцями районів Сирії, які роками бомбили російські та урядові сили.

Організація, яку заснував ле Мезюр’є, мала офіси в Амстердамі і Стамбулі, її проекти фінансувалися ООН і урядами низки країн.

8 листопада МЗС Росії звинуватило ле Мезюр’є у шпигунстві.