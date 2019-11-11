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Співзасновник сирійської НУО, звинувачений РФ у шпигунстві, знайдений мертвим у Стамбулі

Понеділок, 11 листопада 2019, 13:45

Співзасновник неурядової організації "Сирійська цивільна оборона" чи "Білі каски", колишній британський офіцер Джеймс ле Мезюр’є знайдений мертвим у Стамбулі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Джеймса ле Мезюр’є знайшли поблизу його будинку в центрі Стамбула в ранкові години понеділка.  За словами дипломата, обставини його смерті незрозумілі.

"Білі каски" офіційно відомі як Сирійська цивільна оборона доклалися до порятунку тисяч людей з утримуваних повстанцями районів Сирії, які роками бомбили російські та урядові сили.

Організація, яку заснував ле Мезюр’є, мала офіси в Амстердамі і Стамбулі, її проекти фінансувалися ООН і урядами низки країн.

8 листопада МЗС Росії звинуватило ле Мезюр’є у шпигунстві.

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