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Соучредитель сирийской НПО, обвиняемый РФ в шпионаже, найден мертвым в Стамбуле

Понедельник, 11 ноября 2019, 13:45

Соучредитель неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона" или "Белые каски", бывший британский офицер Джеймс ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Джеймса ле Мезюрье нашли вблизи его дома в центре Стамбула в утренние часы понедельника. По словам дипломата, обстоятельства его смерти неясны.

"Белые каски", официально известные как Сирийская гражданская оборона, участвовали в спасении тысяч людей из удерживаемых повстанцами районов Сирии, которые годами бомбили российские и правительственные силы.

Организация, основанная ле Мезюрье, имела офисы в Амстердаме и Стамбуле, ее проекты финансировались ООН и правительствами ряда стран.

8 ноября МИД России обвинил ле Мезюрье в шпионаже.

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