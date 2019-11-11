Соучредитель сирийской НПО, обвиняемый РФ в шпионаже, найден мертвым в Стамбуле
Соучредитель неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона" или "Белые каски", бывший британский офицер Джеймс ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.
Джеймса ле Мезюрье нашли вблизи его дома в центре Стамбула в утренние часы понедельника. По словам дипломата, обстоятельства его смерти неясны.
"Белые каски", официально известные как Сирийская гражданская оборона, участвовали в спасении тысяч людей из удерживаемых повстанцами районов Сирии, которые годами бомбили российские и правительственные силы.
Организация, основанная ле Мезюрье, имела офисы в Амстердаме и Стамбуле, ее проекты финансировались ООН и правительствами ряда стран.
8 ноября МИД России обвинил ле Мезюрье в шпионаже.