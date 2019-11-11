ЄС на рік продовжив санкції проти Венесуели

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти Венесуели на один рік до 14 листопада 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Зазначається, що санкції продовжені на тлі триваючої політичної, економічної, соціальної та гуманітарної кризи у Венесуелі і через постійні дії, що підривають демократію, верховенство права та повагу до прав людини.

Санкції включають ембарго на зброю та обладнання для внутрішніх репресій, а також заборону на поїздки та заморожування активів для 25 високопоставлених чиновників, відповідальних за порушення прав людини та/або за підрив демократії та верховенства права у Венесуелі.

"Ці заходи мають на меті допомогти заохоченню демократичних спільних рішень з метою набуття політичної стабільності в країні. Цільові заходи є гнучкими та оборотними та покликані не завдати шкоди населенню Венесуели", - йдеться у заяві.

Як відомо, у Венесуелі триває конституційна й економічна криза. На тлі цих подій голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни й прийняв присягу. Він заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.